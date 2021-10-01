Kronik hastalığı varsa bu kurallara dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, kronik hastalığı olan çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlatıyor...

Öncelikle çocuğun ana hastalığı etkin şekilde tedavi edilmeli. k Mutlaka dengeli ve yeterli beslenmeli. k Sebze ve meyvelerdeki antioksidan maddeler, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen oksidan maddeleri yok etmekte faydalı. Bu nedenle beslenmesi dengeli miktarda sebze-meyve içermeli.

Bağışıklık sisteminin daha etkili çalışmasını sağlayan Omega-3 ve Omega-6 içerikli balık, zeytin, yumurta ve süt tüketimi yeterli olmalı. k Floramızın devamlılığını sağlayan fermente ürünleri (yoğurt, peynir, boza, kefir gibi) yeterince tüketmeli.

Hastalığın elverdiği ölçüde hafif-orta şiddette egzersiz yapılmalı. Egzersizin bağışıklık sistemini olumlu etkilediğini gösteren çok sayıda çalışma var. Fakat ağır egzersiz kronik hastalık bulgularını alevlendirebilir, bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Bazı kronik hastalıklar sıvı kaybına yol açarak bağışıklığı olumsuz etkiler. Bu nedenle günlük ihtiyacını karşılayacak miktarda düzenli sıvı ve su tüketimine özen gösterilmeli.

BESLENME ÇANTASI İÇİN ÖNERİLER

Okul kantinlerinde sağlıklı gıdalar satılsa da ideali öğrencilerin besinlerini mutlaka yanında götürmeleridir. Beslenme çantası için sağlıklı seçenekler şunlar olabilir: Oda ısısında bozulmayacak bir adet sandiviç ya da tost, Sağlıklı atıştırmalıklar (fındık, fıstık, badem, ceviz, kuru kayısı, üzüm gibi), Süt, ayran, meyve suyu gibi sıvılar, 1-2 adet kabuklu meyve (mevsimine göre elma, armut, portakal, mandalina, muz gibi), Günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda su.

ABUR-CUBURDAN KAÇININ

Kronik hastalığı olan çocuklar da her çocuk gibi abur-cubur olarak tarif edilen paketli gıdalardan uzak durmalı, asitli içecekler tüketmemeli, özellikle son dönemlerde tüketimi artan enerji içeceklerini içmemeliler. Rafine şeker içeren besinlerden uzak durmalılar. Bu gıdaların içindeki bazı maddeler, kronik hastalığın seyrini olumsuza doğru götürebilir. Örneğin tip 1 diyabet hastası olan çocuğun şeker dengesini bozabilir; böbrek hastalığı olan çocuğun vücut tuz-mineral yükünü artırır; karaciğer hastalığı olan çocukta karaciğerin işlevini çabuk bozup ciddi sorunlara neden olabilir. Tüm bu durumlar da bağışıklık sistemini olumsuz etkiler.

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Organlarımızda yavaş seyirle başlayıp giderek ağırlaşan, sağlığımızı olumsuz etkileyen, kesin tedavisi olmayan hastalıklardır. Kronik hastalıklar hayat kalitesini düşürür, uzun süreli tıbbi takip gerektirir. Kalp, şeker, böbrek, karaciğer gibi hastalıkları kronik hastalıklar arasında sayabiliriz.

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01/10/2021 17:43