Kronik yorgunluğu sağlıklı beslenerek yenin

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıdı, kronik yorgunluğa karşı nasıl beslenilmesi gerektiğini ve neler tüketilmesi gerektiğini yazdı.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve birtakım rahatsızlıklar, vücutta sürekli yorgunluk hissine yol açabilir. Kronik yorgunluğa yol açan nedenlerin üstesinden doğru besinleri dengeli bir şekilde tüketerek gelebilirsiniz.



Peki kronik yorgunluğa karşı nasıl beslenilmeli?

Kronik yorgunluk sahibi pek çok insan ya aç hissetmiyor ya da yemek için çok yorgun oluyor. Eğer kilo veriyorsanız ve gün boyunca yeterince yemekte zorlanıyorsanız, daha sık ama az yiyebilir veya öğünler arasında küçük atıştırmalıklar tüketebilirsiniz. Daha sık yemek enerjinizi arttırabilir. Küçük porsiyonları tolere etmek de daha kolay olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirip, enerji verecek besinler tüketilmelidir. Özellikle sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Meyvelerde C vitamini açısından zengin mandalina, kivi ve portakal tercih edilmeli. Ispanak, pazı, sivribiber, brokoli, karnabahar, brüksel lahanası gibi sebzelerin tüketimi artırılmalıdır.

Ara öğünlerde kuru meyvelerin demir içeriği yüksek olduğundan tercih edilebilir.

Yorgunluğun temel nedenlerinden biri, demir eksikliğine bağlı kansızlıktır. Bu nedenle haftada 2-3 kez yağsız kırmızı et tüketilmeli ve yanında C vitamini içeren besinler (sebze-meyve) yer almalıdır.

Yorgunluk veren besinler arasında olan çok yağlı, şekerli ve hazır besinler, sakatatlar tüketiminde dikkatli olunmalıdır

Su tüketimine dikkat etmelisiniz. Susuzluk yorgunluğu daha kötü hale getirebiliyor.

Kafein enerjiyi arttırmak için iyi bir yol gibi görünebilir ancak bunun sonuçları da var. Kafein yanlış bir enerji hissi verebilir ve aşırı enerji harcamaya sebep olabilir. Biraz kafein bazı insanlarda işe yarar ancak kendinizi çok yormamaya ve uykunuzu etkileyecek kadar almamaya dikkat etmelisiniz.

Alkolü azaltmak da yorgunluktan kurtulmada en önemli etkenlerden birisidir. Çünkü alkol bağışıklık sistemini zayıflatır ve yorgunluğa sebep olur.

09/11/2019 10:54