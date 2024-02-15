Kronos-1 yatağındaki sondaj çalışmaları tamamlandı
15/02/2024
ENI-Total konsorsiyumu ile Rum Enerji Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki 6’ıncı parselde yer alan “Kronos-1” hedefindeki sondaj sonuçları hakkında ayrı ayrı açıklama yaptığı belirtildi.
“Sigmalive” haber sitesine göre, ENI-Total konsorsiyumu yaptığı açıklamada miktar belirtmeksizin, yatağın mükemmel kalitede olduğunu ayrıca hızlı geliştirilmesine yönelik en iyi çözümün seçilmesi için incelemelerin yapıldığını belirtti.
ENI-Total, Kronos-1 yatağındaki sondaj çalışmalarının başarıyla tamamlandığını da ifade etti.
Rum Enerji Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak Kronos-1 yatağındaki sondaj çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirtti.