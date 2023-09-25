Ksenofon Kallis hayatını kaybetti

 Kıbrıs’ta kayıpların akıbetini araştırma mücadelesinin öncülerinden Ksenofon Kallis’in dün, 73 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

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25/09/2023

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Ksenofon Kallis hayatını kaybetti

 Kıbrıs’ta kayıpların akıbetini araştırma mücadelesinin öncülerinden Ksenofon Kallis’in dün, 73 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, aslen Dali’li olan Kallis’in uzun yıllar boyunca Kayıp Şahıslar Komitesi’nde (KŞK) çalıştığını ve hayatını kayıpların akıbetinin belirlenmesine adadığını, bir dönem de KŞK Rum üyesinin danışmanlığını yaptığını kaydederek, uzun bir süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düştüğünü yazdı.

Gazete, Kallis’in cenaze masraflarının devlet tarafından karşılanacağını belirtirken, cenaze töreninin ne zaman gerçekleşeceğine dair detay vermedi.

25/09/2023 13:01
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TAGS: haber, kıbrıs, Ksenofon Kallis
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