KŞK İrlanda’ya teşekkür etti

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20/01/2020

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KŞK İrlanda’ya teşekkür etti

İrlanda, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), 25 bin Euro’luk bağışta bulundu. KŞK, İrlanda’ya teşekkür etti.

KŞK tarafında yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılan bağışla, İrlanda’nın 13 yılda  Komiteye  yaptığı mali yardımın 375 bin Euro’ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, paranın, KŞK’nin mümkün olan en fazla kaybın yerinin tespit edilip ailelerine teslim edilmesi ve bir çok aileyi etkileyen belirsizliğe son vermek amacıyla sürdürdüğü  kazı, kimlik tespiti ve kalıntıların ailelerine teslimi çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.

KŞK tarafından bugüne kadar her iki toplumdan 969 kayıp kimliklendirilerek  defin için ailelerine teslim edildi.

20/01/2020 22:05
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TAGS: KŞK İrlanda’ya teşekkür etti, haber, kıbrıs,
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