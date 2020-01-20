İrlanda, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), 25 bin Euro’luk bağışta bulundu. KŞK, İrlanda’ya teşekkür etti.

KŞK tarafında yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılan bağışla, İrlanda’nın 13 yılda Komiteye yaptığı mali yardımın 375 bin Euro’ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, paranın, KŞK’nin mümkün olan en fazla kaybın yerinin tespit edilip ailelerine teslim edilmesi ve bir çok aileyi etkileyen belirsizliğe son vermek amacıyla sürdürdüğü kazı, kimlik tespiti ve kalıntıların ailelerine teslimi çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.

KŞK tarafından bugüne kadar her iki toplumdan 969 kayıp kimliklendirilerek defin için ailelerine teslim edildi.

20/01/2020 22:05