HABER KIBRIS

KŞK-SEN’de Yeni Dönem

 Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası (KŞK-SEN) olağanüstü genel kuruluyla yeni yönetimini belirledi.

ads
03/12/2018

KŞK-SEN’de Yeni Dönem

Buna göre, sendika başkanlığına Erşen Kadıoğlu, genel sekreterliğe Sinem Hoşsöz seçildi.

Gizem Yenmez Can mali sekreter, Yusra Eminoğlu örgütlenme sekreteri, Uyum Vehit basın yayın sekreteri oldu.

KŞK-SEN’den verilen bilgiye göre, yeni yönetim ilk ziyaretini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’e gerçekleştirdi.
KŞK-SEN 7 Nisan 2017’de kurulmuştu.

Bu habere tepkiniz:
TAGS:  Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası, Erşen Kadıoğlu, Sinem Hoşsöz
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.