KŞK-SEN’de Yeni Dönem
Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası (KŞK-SEN) olağanüstü genel kuruluyla yeni yönetimini belirledi.
03/12/2018
Buna göre, sendika başkanlığına Erşen Kadıoğlu, genel sekreterliğe Sinem Hoşsöz seçildi.
Gizem Yenmez Can mali sekreter, Yusra Eminoğlu örgütlenme sekreteri, Uyum Vehit basın yayın sekreteri oldu.
KŞK-SEN’den verilen bilgiye göre, yeni yönetim ilk ziyaretini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’e gerçekleştirdi.
KŞK-SEN 7 Nisan 2017’de kurulmuştu.