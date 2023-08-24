KŞK'dan basın toplantısı

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24/08/2023

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KŞK'dan basın toplantısı

 Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), ay sonunda Kıbrıs'taki on yıllık misyonunu tamamlayacak KŞK Üçüncü Üyesi Paul-Henri Arni ile 31 Ağustos Perşembe günü ara bölgede basın toplantısı düzenleyecek.

Komiteden yapılan açıklamada, toplantının saat 10.00’da başlayacağı ve tüm basın kuruluşlarına açık olacağı kaydedildi.

Etkinliği izleyecek kameraman ve fotoğrafçıların tam isminin, medya kurumu isminin ve araç plakasının “[email protected]” e-posta adresine iletilmesi ve kayıtların en geç 28 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00’e kadar yapılması gerektiği kaydedildi.

Buna ek olarak, basın toplantısını takip edeceklerin 9.30-9.50 saatleri arasında toplantı yerinde olması ve geçerli bir basın kartı göstermesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

24/08/2023 18:50
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TAGS: KŞK’dan basın toplantısı
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