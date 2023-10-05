KŞK’nın üçüncü üyesinin atanması süreci devam ediyor

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) üçüncü üyesinin atanması sürecinin ilerlediği, üyenin bu ay içerisinde atanmasının beklendiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, KŞK’nın üçüncü üyesi olarak atanabileceklerin listesinde dört adayın bulunduğunu ve BM’nin bu listeden atanacak kişiyi kesinleştirdiğini iddia etti.

Haberde, söz konusu kişinin atanması için Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk taraflarının onayının beklendiği de vurgulandı.