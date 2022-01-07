KSP 23 Ocak seçimlerinde Bağımsızlık Yolu'nu destekleyecek

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 23 Ocak seçimlerinde Bağımsızlık Yolu'nu destekleme kararı aldı.

KSP tarafından yapılan açıklamada, “Bağımsızlık Yolu ile partimiz arasındaki önemli siyasi-ideolojik görüş farklılıklarına rağmen, Merkez Komitemizin 15 Aralık tarihinde halkımıza duyurduğu “seçim platformunu 'egemenlik, özgürlük ve barış' için mücadele platformuna dönüştürecegiz” kararında belirtilen ilkelerin içeriğine ve ruhuna en yakın programa sahip olan parti Bağımsızlık yoludur” denildi.

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07/01/2022 17:41