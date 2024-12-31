KSP, EL-Sen ve KTBB'den yeni yıl mesajı…

Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler yeni yıl mesajları yayımladı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi adına Mehmet Birinci mesajında, pek çok coğrafyada devam eden çatışmalara işaret edip emperyalizmi eleştirerek, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin NATO üyelik talebine karşı durması gerektiğini belirtti.

“Emperyalizmin” insanlık ve doğa için vahşet ve barbarlık anlamına geldiğini ifade eden Birinci, “2025 yılının, emperyalist barbarlığa karşı barış ve sosyalizm mücadelesinin ülkemizde ve tüm dünyada yükseltileceği bir yıl olması en içten temennimizdir.” dedi.

El-Sen

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası(El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, yeni yıl vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Yeni Yılın başta Kıb-Tek Emekçilerine ve Dünyada ekmeğini alın teriyle kazanan tüm emekçilere sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diler, yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlarız” ifadelerini kullandı.

KTBB

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yayımladığı mesajda, her yeni yılın hedefleri gözden geçirme, geçmişten ders çıkarma ve yeni hayaller kurma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl, bireysel mutluluklarımızın yanı sıra toplumsal dayanışmanın ve evrensel değerlerin daha da güçlenmesini dileyelim. Kalplerimizi sevgiyle doldurup, anlayış ve hoşgörüyü rehber edinelim. Çevremizi korumak, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için küçük ama anlamlı adımlar atmaya devam edelim. 2025 yılının hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bu yeni yılın, barışın tüm dünyaya hakim olduğu, sevgi ve dayanışmanın yüreklerde filizlendiği bir yıl olmasını dilerim. 2025 yılı, umutlarımızın gerçeğe dönüştüğü, bir yıl olsun! Yeni yılınız kutlu olsun!”