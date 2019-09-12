KSP: Garanti ve ittifak anlaşmaları uygulanamaz hale geldi

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) garanti ve ittifak anlaşmalarının günümüzde tamamen uygulanamaz hale geldiğini, hükmünü yitirmiş durumda olduğunu ileri sürdü ve “Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmaları ısrarla Kıbrıs halkının boynunda bir pranga olarak tutmak niyetindedir” iddiasında bulundu.

KSP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Biz Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak sadece TC'nin garantörlüğüne değil, Yunanistan ve Britanya'nın da garantörlüklerine karşıyız” denildi ve garantilerin Kıbrıs halkını değil bölgedeki emperyalist güçlerin çıkarlarını korumak için oluşturulduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde KKTC’de bulunan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcı ve Mecliste temsil edilen siyasi parti temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili olarak ise açıklamada, “Taraflar arasında tam bir görüş birliği çıktı! Hani Akıncı, Erhürman ve Özyiğit federasyoncu, Tatar, Özersay, Arıklı yeni bir seçenek, muhtemelen ayrı devlet seçeneğinde ısrarlıydı. Biz aralarında bir görüş ayrılığı tespit edemedik. Yapmaya çalıştıkları ellerine verilen senaryo çerçevesinde halkımızı kandırmaktır” ifadeleri yer aldı.