KSP ile YKP, Dayanışma ve Kararlılık Mesajı Verdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yetkilileri dün Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni (KSP) ziyaret etti.

Toplantıda, YKP'nin 10 Şubat tarihli ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklaması ile iki parti arasında güç birliği ve dayanışmanın artırılması konuları ele alındı.

İki partiden yapılan ortak açıklamada partilerin, Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ortak bir anlayışa varamadıkları, ancak siyasal ve toplumsal mücadelenin her alanında güç birliği ve dayanışmayı artırmak ve bunu gerçekleştirebilmek için somut adımlar atma kararlılıklarını yeniden teyit ettikleri kaydedildi.

27/02/2020 11:15