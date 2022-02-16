KSP: İngiltere'nin Kıbrıs'a bir tümen asker gönderdiği duyumu aldık

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Genel Sekreteri Mehmet Birinci, İngiltere'nin Ukrayna'da çıkabilecek çatışmaya hazırlık olarak, Kıbrıs'a bir tümen asker gönderdiği duyumu aldıklarını belirterek, “Vahşi bir savaş tehlikesi sadece Avrupa barışı için değil, aynı zamanda Dünya barışı için de somut bir tehdittir. Bu savaşın nükleer bir çatışmaya dönüşme potansiyeli var. Böyle bir çatışma, insanlık için olduğu kadar gezegenimizin varlığı için de gerçek bir tehdittir” değerlendirmesinde bulundu.

Birinci, Ukrayna-Rusya krizi konusunda yaptığı yazılı açıklamada, NATO’nun askeri yapısını Rusya çatışmaya hazırlanmak için yönlendirdiğini kaydederek “Bu emperyalist saldırganlığı durdurmamız gerekiyor. Bu, dünya halklarının daha fazla sömürülmesi ve ezilmesi için dünyayı kendi aralarında yeniden paylaşma ve yeniden şekillendirme emperyalist açgözlülüğüdür” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin de Ukrayna'ya silah yığdığını, ayrıca Ukrayna'da yakında çıkacak bir çatışmaya hazırlık olarak, Kıbrıs'a bir tümen asker gönderdiği duyumlarının alındığını ifade eden Birinci, “Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin, Ada'nın diğer tüm limanları, deniz üsleri, askeri ve sivil hava limanlarının, Ukrayna veya herhangi bir ülkeye karşı her türlü çatışmada kullanılmasına karşıyız” dedi.

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16/02/2022 11:34