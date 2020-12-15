KSP, İşçilerin Güney Kıbrıs’a Geçişlerinin Yasaklanmasını Eleştirdi

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) pandemi önlemleri kapsamında işçilerin Güney Kıbrıs’a geçişinin yasaklanmasını eleştirdi.

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, pandeminin geçişlerin engellenmesi için mazeret olarak sunulduğu öne sürülerek, “İki tarafın yöneticileri de sıradan halkın bir araya gelmesinden, kaynaşmasından alış-veriş ve iş birliği yapmasından rahatsız olmakta ve korkmaktadırlar” denildi.

Açıklamada “Temmuz sonrası ülkeye kaç Covid-19 pozitif vaka geldiği; bunlarının kaçının Türkiye’den kaçının Güney Kıbrıs’tan, kaçının vatandaş, öğrenci ya da turist olduğu; kaç kişinin karantinaya alındığı, bunların hangi ülke vatandaşı olduğu ve bu kapsamda ne kadar para harcandığı; kaç kişiye Covid-19 tedavisi yapıldığı, bunların hangi ülke vatandaşı olduğu, tedavilere ne kadar para harcandığı ve bu paranın ne kadarının KKTC kaynaklarından çıktığı” gibi sorular yöneltildi.

Kumar için ülkeye gelenlerle, geçimini sağlamak için Güney Kıbrıs’a geçenlerin aynı kefeye konamayacağı da ifade edilen açıklamada Güney Kıbrıs ile olan geçişlerin normale döndürülmesi talep edildi.

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15/12/2020 14:15