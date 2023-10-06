KSP Merkez Komitesi’nden açıklama

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06/10/2023

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KSP Merkez Komitesi’nden açıklama

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), örgütlü bir toplumsal mücadelenin daha fazla geciktirilmeden başlatılması çağrısında bulundu.                                                                                                       

KSP Merkez Komitesi imzasıyla yapılan açıklamada, yeni eğitim yılının, öğretmen sendikalarının dikkat çektiği bir takım olumsuzluklarla başladığı ifade edilerek, “yıllardır yapılan tüm eleştiri ve ikazlara rağmen öğrenci sağlığına ve güvenliğine önem verilmediği” iddia edildi.

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın, özellikle 6 Şubat depreminden sonra yapılan kontrollerde riskli bulunan binaları sağlam ve güvenilir hale getirmek için harcama yapmadığı" ileri sürülen açıklamada, buna karşın, “ders kitaplarının, bilimsellikten uzak bir içerikle yeniden yayınlanması için milyonlar harcandığı” savunuldu.

“Kıbrıs Türk toplumunun asimile edilmek istendiği ve on yıllardır bu yönde politika izlendiği” öne sürülen açıklamada, sorunun, sadece zümresel bir sorun değil, toplumsal var oluş sorunu olduğu belirtildi.

Açıklamada, öğretmen sendikalarının, başta veliler olmak üzere tüm örgütlü ve örgütsüz toplumu yanlarına alıp zümresel görünen bu mücadeleyi, toplumsal var oluş mücadelesine dönüştürmesi gerektiği savunuldu.

06/10/2023 16:10
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TAGS: KSP, Merkez, Komite,
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