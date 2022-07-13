KSP'den “15-20 Temmuz 1974 olaylarıyla" ilgili açıklama

ads ads ads
13/07/2022

ads
ads
KSP'den “15-20 Temmuz 1974 olaylarıyla" ilgili açıklama

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 15-20 Temmuz 1974 olaylarının İngiliz ve Amerikalıların planları olduğunu ileri sürdü.

 KSP’den yapılan yazılı açıklamada, Anglo ve Amerikalıların  sömürü düzenini ayakta tutabilmek için, Kıbrıs’ı üçe böldüğü iddiasında bulunularak, “Britanya, Türkiye ve Yunanistan arasında taksim etti! EOKA'yı da TMT'yi de bu amaçla kurdurttu. Kendi yaptıkları uluslararası hukuku bile çiğneyerek, binlerce insanı katlederek, yüz binlercesini yerinden yurdundan ederek, 15-20 Temmuz Anglo-Amerikan emperyalizminin kahpe planlarını hayata geçirdikleri operasyondur!” ifadeleri kullanıldı.

13/07/2022 14:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kıbrıs Sosyalist Partisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.