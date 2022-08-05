KSP'den hükümete eleştiri

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), hükümetin bilinçli bir şekilde düşük gelirli çalışan kesimleri ezerek zenginleri daha da zenginleştirmeye devam ettiğini savundu.

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, Temmuz ayında açıklanan hayat pahalılığı ile memur ve üst düzey bürokratlara yüklü maaş artışı sağlanmasına rağmen, asgari ücretle çalışanlara yapılan artışın hayat pahalılığı altında tutulması eleştirilerek, verilen “sözde” artışın Temmuz ayı elektrik faturaları ile hiç edildiği kaydedildi.

Açıklamasında son iki yıldır yakıt ihalesine çıkmaması da eleştirilen KSP açıklamasında, “Gerek zamanında yapılmayan yatırımlar ve gerekse de yakıttan elde edilen rantlar halkın elektrik faturalarına zamlı olarak yansımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Enerji depolama sistemleri geliştirilerek güneş enerjisinden üretilen enerjinin geceleyin ve elektriğe aşırı talep zamanlarda da kullanılması sağlanmalı ve hem çevre dostu hem de daha ucuz elektrik üretimi sağlanmalıdır.”

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05/08/2022 13:22