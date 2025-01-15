KSTU davası 10 Şubat’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz​, uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard ve asistan Berk Özbek bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık avukatları Hasan Yücelen, Doğa Zeki ve Talat Tanca'nın hazır bulunduğu mahkeme, davanın 10 Şubat’a ertelenmesine emir verdi. Mahkemede .

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.