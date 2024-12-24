KSTU davası 15 Ocak’a ertelendi

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24/12/2024

KSTU davası 15 Ocak’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, ile okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard, ve asistan Berk Özbek, bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, 15 Ocak’a ertelendi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

 

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TAGS: haber, kıbrıs
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