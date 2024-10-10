KSTÜ, Geleceğin Sağlık Liderlerini Yetiştiriyor: Kıbrıs'ta Bir İlk!

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ), adanın geleceğini şekillendirecek yenilikçi bir adım atıyor. Üniversite, "Genç Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" ile Kıbrıs'taki lise öğrencilerine dünya standartlarında bir uygulamalı eğitim fırsatı sunuyor.

Prof. Dr. Kerem Teralı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak programın vizyonuna dair şu açıklamalarda bulundu:

"Bu program, sadece bir eğitim girişimi değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın bilimsel ve sağlık alanındaki geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Hedefimiz, öğrencilerimize dünya standartlarında bir eğitim sunarak onları, global sağlık sorunlarına yenilikçi ve etkili çözümler üretebilecek liderler olarak yetiştirmektir. Tıp fakültemizin vizyonu, bilimsel araştırmaların ve multidisipliner yaklaşımın öncülüğünde, öğrencilerimizi hem yerel hem de uluslararası sağlık sistemlerinde başarılı bireyler haline getirmektir. Bu doğrultuda, mezunlarımızın sadece mesleki anlamda yetkin değil, aynı zamanda etik değerleri güçlü, topluma duyarlı ve değişim yaratabilecek bireyler olmalarını amaçlıyoruz."

"Genç Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası arenada da bilimsel etkinliğini ve katkısını artırma hedefinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Teralı'nın liderliğinde tıp, eczacılık ve sağlık bilimleri alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye, ileri düzeyde araştırmalar yapmaya ve öğrencilere dünya çapında fırsatlar sunmaya devam etmektedir.

Program, öğrencilere şu benzersiz fırsatları sunuyor:

Son teknolojik laboratuvarlarda hands-on deneyim Dünya çapında tanınmış akademisyenlerle birebir etkileşim Bilimsel araştırma metodolojisi ve etik konularında kapsamlı eğitim Sağlık bilimlerinde kariyer planlaması için rehberlik

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika almaya hak kazanacaklar. Bu sertifika, gelecekteki akademik ve profesyonel kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Programın Öne Çıkan Özellikleri:

Hedef Kitle: Lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri

Lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri Süre: 4 hafta

4 hafta Kapsam: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Eğitim Metodu: Teorik seminerler ve uygulamalı laboratuvar çalışmaları

Teorik seminerler ve uygulamalı laboratuvar çalışmaları Eğitmenler: Alanında uzman KSTÜ akademik kadrosu

Programa katılmak isteyen öğrenciler, www.kstu.edu.tr adresinde açılacak link üzerinden başvuruda bulunabilir.

Prof. Dr. Kerem Teralı Kimdir – Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Dekanı

Prof. Dr. Kerem Teralı, beyin biyokimyası ve sinirbilim alanında uzmanlaşmış önde gelen bir akademisyen olup, nörolojik bozukluklar ve nörodejeneratif hastalıklar üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası düzeyde tanınmaktadır. Akademik kariyerinin yanı sıra, bilimsel farkındalık yaratma konusunda da önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Teralı, beyin biyokimyası alanındaki derin bilgisi ve yenilikçi bakış açısıyla topluma ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

Prof. Dr. Kerem Teralı'nın akademik kariyeri, uluslararası alanda saygın ve prestijli kurumlarda aldığı eğitimlerle şekillenmiş olup, bilimsel yetkinliği bu köklü eğitim geçmişiyle desteklenmektedir:

Doktora (2010) : Queen Mary, University of London (QMUL) – Biyokimya

Yüksek Lisans (2006) : University of St. Andrews – Yapısal Proteomiks

University of St. Andrews – Yapısal Proteomiks Lisans (2005) : Istanbul Teknik Üniversitesi (ITU) – Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra, topluma ulaşma ve bilimsel bilgiye erişimi artırma amacıyla kaleme aldığı popüler bilim yazıları ve gerçekleştirdiği sunumlarla da tanınan Prof. Dr. Teralı, 2024-25 eğitim öğretim döneminde yenilikçi vizyonunu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi çatısı altında öğrencilerimiz ve halkımızla buluşturacaktır.