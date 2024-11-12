KSTU soruşturmasına ilişkin dava 22 Kasım’a ertelendi

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12/11/2024

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KSTU soruşturmasına ilişkin dava 22 Kasım’a ertelendi

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından  Serdal Gündüz  ile okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard ve asistan Berke Özbek bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, davayı 22 Kasım Cuma gününe erteledi ve zanlıların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

12/11/2024 11:10
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TAGS: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
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