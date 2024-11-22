KSTU soruşturmasına ilişkin dava 24 Aralık’a ertelendi

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22/11/2024

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KSTU soruşturmasına ilişkin dava 24 Aralık’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz  ile okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard, ve asistan Berk Özbek , bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, davayı 24 Aralık Salı gününe erteledi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

22/11/2024 14:12
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TAGS: haber, kıbrıs
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