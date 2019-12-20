KSTU YÖDAK’ı ziyaret etti

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20/12/2019

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KSTU YÖDAK’ı ziyaret etti

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner ve Genel Sekreter Serdal Gündüz YÖDAK’ı ziyaret etti.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ziyarette, Prof. Dr. Taner’e yeni görevinde başarılar dilerken, Diş Hekimliği alanında KSTU’nun ciddi bir yatırım yaptığının altını çizerek ve bu yatırımın hem bölge hem de KKTC için başarılı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Ziyarete, YÖDAK adına YÖDAK Başkanı Akile Büke yanında üyeler Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı de katıldı.

20/12/2019 14:43
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TAGS: KSTU YÖDAK’ı ziyaret etti, haber, kıbrıs,
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