KSYB 8 Mart’ta Şair Nice Denizoğlu’nu Anacak

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, bu yılki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğini Şair Nice Denizoğlu’na adadıklarını duyurdu.

Birlik’ten verilen bilgiye göre, bu çerçevede salı gün Işık Kitabevi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte, Nice Denizoğlu’nun tek kitabı olan ‘Zeytin Dalı’ndan okunacak şiirler yanında, Birlik üyesi sanatçılar, yaptıkları ve yazdıkları şiir, öykü, afiş, çizim, beste gibi çalışmalarla Nice Denizoğlu’nu selamlayacaklar.

Açıklamada, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, barışı, huzuru, adaleti ve iyiliği tesis edecek olan kadının ve kadın emeğinin görünür kılınması için verdiğimiz ‘sanatsal’ mücadeleyle, hayatın her alanında her birey için verilen ‘eşit yaşam’ mücadelesini selamlıyoruz” ifadesine yer verildi.

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06/03/2022 15:29