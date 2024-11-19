KTAF Başkanı Ferhat Sakallı, DAÜ’yü Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu (KTAF) Başkanı Ferhat Sakallı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yer alan atletizm pistinin yenilenmesi ve modernizasyonu kapsamında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, DAÜ Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol ve DAÜ Atletizm Eğitmeni Hasan Maydon da hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette DAÜ’nün spor altyapısının geliştirilmesi ve atletizm branşına verilen desteğin artırılması konuları da detaylı bir şekilde tartışıldı. Görüşmede yenilenecek atletizm pistinin, modern standartlara uygun hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların ayrıntıları üzerinde durulurken, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi. Ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.