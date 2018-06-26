KTAMS Çalışma Dairesi'nde grev yapacak

KTAMS, Çalışma Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi ve Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle yarın Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 09.00 – 11.00 saatleri arasında 2 saatlik uyarı grevi gerçekleştirecek.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamaya göre sendika, grev sırasında basın açıklaması da yapacak. Açıklama saat 10.00’da Çalışma Dairesi Müdürlüğü önünde olacak