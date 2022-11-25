KTAMS 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu, karar mekanizmalarında, yargıda, eğitimde, sağlıkta, iş yaşamında ve ev içinde toplumsal cinsiyet eşitliği düzeyinin artırılmasını talep etti.

Sendika tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolaysıyla yayımlanan mesajda, TOCED’in (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi) işlevselliğinin ve Lefkoşa dışındaki tüm bölgelerde de “Sığınma Evleri’nin” hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Mesajda, herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi, sınırları içinde bulunduğu devletin sorumluluğu ve biyolojik ve fiziksel ayrım olmaksızın, sosyal çevrenin sağlıklı olması bireylerin en temel insan hakkı olduğu yer aldı.

Sağlıklı ve güvenli bir sosyal çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesinin önündeki en büyük engellerden birinin bireysel ve toplumsal şiddet olduğu kaydedilen mesajda, kadına uygulanan fiziksel, psikolojik, cinsel, sosyal ve ekonomik şiddetin artarak devam ettiği bildirildi.

“Kadınların ne yapması, nasıl davranması, ne kadar eğitim alacağı, hangi işte çalışacağı, kendilerini 'kural ve yasa koyan' olarak gören erkekler tarafından belirlenmektedir” denilen mesajda, bilimsel verilerin Covid-19 salgını sürecinde dünyada ve ülkede kadına yönelik şiddetin arttığını gösterdiği kaydedildi.

-En yaygın tür aile içi şiddet

Kadına yönelik şiddetin en yaygın türünün erkeğin kadına ve çocuğa uyguladığı aile içi şiddet olduğu belirtilen mesajda, şiddetin önlenmesi için caydırıcı ceza yasalarının uygulanması gerektiği vurgulandı.

Mesajda, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin, öncelikle kadının insan haklarının ve konumunun toplumun her alanında güçlendirilmesi ve eşitliğe dair toplumsal bilinç oluşturulmasıyla mümkün olacağı kaydedildi.

KTAMS mesajında “Her türlü cinsiyet ayrımı ve şiddetin önlenmesi için her şeyden önce devletin eğitim politikalarını gözden geçirerek çocuklara, eşitlik, özgürlük ve insan hakları gibi değerlerin öğretilmesi gerekmektedir” denildi.

Sendikanın taleplerinin de yer aldığı mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu çerçevede taleplerimiz;

Karar mekanizmalarında, yargıda, eğitimde, sağlıkta, iş yaşamında ve ev içinde toplumsal cinsiyet eşitliği düzeyinin artırılmasını,

TOCED’in (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi) işlevselliğinin hayata geçmesini ve kadınların hayatını kolaylaştıracak ve toplumsal yaşama eşitlik anlamında büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz mekanizmaların kurulmasını,

Lefkoşa dışındaki tüm bölgelerde de 'Sığınma Evleri’nin' hayata geçirilerek kadınların yaşam güvencesinin sağlanmasını,

Ülkemizde göçmen, mülteci ve sığınmacı olarak bulunan ve de eğitim almak veya çalışmak üzere adamıza gelen kadınların emeğinin sömürülmesi, ayrımcılığa ve şiddete uğramasının engellenmesi ile ilgili devlet kurumlarının görevlerini yapmalarını,

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin kadın ve çocuk biriminin geliştirilmesi ve kapasitesinin arttırılmasını ayrıca yıllardır dile getirdiğimiz 'ALO 183' ihbar hattının etkin biçimde çalışmasının mutlaka sağlanmasını talep ediyoruz.

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu olarak, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin şiddetin her türlüsüne ve insan hakları ihlallerine karşı olduğumuzu, bu konuda gerekli tüm adımların atılması için mücadele etmeye devam edeceğimizi vurgularız.”

Mesajda, fiziksel, cinsel, ekonomik ve/veya ev içi şiddete karşı; ALO 183, ALO 155 ihbar hatları ayrıca LTB Kadın Sığınma Evi iletişim numaraları; 0542 876 3030 veya 0533 855 303 aranabileceği yer aldı.

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25/11/2022 11:16