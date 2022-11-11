KTAMS 66 yaşında…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), 66’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pazartesi günü etkinlik düzenlenecek.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik saat 13.30’da KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda yapılacak.

Sinevizyon gösterisi ile başlayacak etkinlik, açılış konuşmasıyla devam edecek. Grup Soli’nin müzik dinletisi sunacağı etkinlik, kokteyl ile tamamlanacak.

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11/11/2022 15:14