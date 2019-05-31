KTAMS: Açıklaması profesyonellikten uzak…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS); Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun KTAMS’a yönelik yaptığı basın açıklamasının, profesyonel zihniyette uzak olduğunu, “partisel çıkarlar gözetilerek yönetilen kurumların derhal siyasetten arındırılarak daha fazla zarar görmelerinin önüne geçilmesinin aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdiğin” kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “Bankaya ve banka çalışanlarına verdiğimiz önem nedeniyle banka yönetiminin tutarsız ve gerçekle bağdaşmayan açıklamalarını dikkate almadan doğruları savunmaya ve başlatmış olduğumuz hukuksal girişimimize devam edeceğiz. Ancak banka yönetimi tarafından sendikamızı suçlayıcı iddialar içeren ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik yapılan basın açıklamasına cevap verme hakkımız doğmuştur” dedi.

Açıklamasında, Organizasyon, Kadro ve Personel Hizmet Sınıfları Yönetmeliğinin 2. Maddesinin (b) Fıkrasına yer veren Bengihan, “yönetmeliğin sözleşmeli statüde sadece 8 memur ve 2 hukukçu istihdam edilebileceği hükmüne rağmen banka yönetim kurulunun yönetmeliğe aykırı bir şekilde hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen üç temizlik görevlisinden birini sözleşmeli statüye aldığını” kaydederek, “Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun hala daha konuyu farklı yönlere çekip kendilerini aklama çabasına yönelmesi tamamen suçluluk psikolojisi ile yapılmış bir harekettir” iddiasında bulundu.

Bengihan, toplu iş sözleşmesi madde 6’da yer alan “disiplin kurulu sendika temsilcisinin de katılımı ile toplanır ve kararlar da oy birliği ile alınır” düzenlemesine aykırı davranılarak, hem disiplin kurulunun toplanmadığını, hem de sendikaya hiçbir şekilde açıklama yapılmadan üç çalışana ihtar cezası verildiğini ifade etti.

Bengihan, “Banka yönetim kurulunun iddiası; disiplin kurulu yönetmeliğine göre kendilerinin ihtar cezası verme yetkisinin olduğudur. Yalnız şunu hatırlatmak isteriz ki hiçbir şekilde yönetmelikler toplu iş sözleşmelerinin üzerinde olamaz. Bu konu yargıya intikal etmiş olduğundan konuyla ilgili son sözü yargı söyleyecektir” dedi.

“Akdoğan şubesinin personel eksikliği nedeni ile Mağusa şubesinden aylık yolluk harcı 500 TL ödeyerek Akdoğan şubesine personel takviyesi yapıldığı noktada Akdoğan şubesinden bir personelin Lefkoşa’ya gönderilmesi hangi bankacılık veya yöneticilik zihniyeti ile örtüşmektedir” diyen Bengihan, “yapılan bu yanlış uygulamadan sonra Akdoğan şube çalışanlarının tümünün yazılı taleplerini sendikaya ileterek yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi konusunda sendikadan gerekli girişimin yapılmasını talep ettiğini” belirtti.

Vakıflar Bankası yönetiminin bu kararı, bankayı düşünmeden aldığını öne süren Bengihan, banka yönetimine ilgili şube müdürünün yazılı onayı olmadan bu kararın nasıl üretildiğini sordu.

Bengihan, “Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun, tüzüğümüze atıfta bulunarak sendikamızın tüzel kişiliğini zedelemeye ve küçük düşürmeye yönelik açıklamalarının yersiz ve mesnetsiz olduğunu vurgularız” dedi.