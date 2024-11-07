KTAMS açlık sınırını açıkladı!

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ekim 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 27,082 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 232,13 aylık 6,963.90 yetişkin bir erkek için günlük 242,77 aylık 7,283.10 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 257.02, aylık 7,710.60 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 170.82 TL, aylık 5,124.60 TL’dir.

31 EKİM 2024

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 232,13 6,963,90 Yetişkin Erkek 242,77 7,283,10 15-19 Yaş Çocuk 257,02 7,710.60 4-6 Yaş Çocuk 170,82 5.124,60 Toplam 902.74 27,082 AÇLIK SINIRI 27,082

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 27,082TL’dir. Sendikamızın açlık sınırı hesaplamasında baz aldığı beslenme ana gruplarında yer alan bazı gıda maddelerinde İstatistik Kurumu Ekim ayı bülteni verilerine göre azalış gerçekleşmiştir. Bu nedenle Açlık Sınırı hesaplamasında geçen aya göre düşüş meydana gelmiştir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde Ekim2024 ayında % 3.22 enflasyon meydana gelmiştir.