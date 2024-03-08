KTAMS açlık sınırını açıkladı: 22 bin 622 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İstatistik Kurumu ve Sağlık Bakanlığından aldığı veriler doğrultusunda 4 kişilik bir aile için açlık sınırını hesapladı ve açıkladı. KTAMS açıklaması şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 29 Şubat 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 22622 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 193,91 TL aylık 5817,30 TL; yetişkin bir erkek için günlük 202,95 TL aylık 6088,50 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 214,72 TLaylık 6441,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 142,49TL aylık 4274,70 TL’dir.

29 Şubat 2024

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 193,91 5817,3 Yetişkin Erkek 202,95 6088,5 15-19 Yaş Çocuk 214,72 6441,6 4-6 Yaş Çocuk 142,49 4274,7 AÇLIK SINIRI: 22622

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 22622 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2024 Ocak ayında %3.84, Şubat ayında %4.59, iki aylık toplam %8.60 enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon ise % 85.71 olmuştur.

Hayat Pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepet, sendikamızın tüm ısrarlı taleplerine rağmen 2015 yılından beri güncellenmemiştir. Çalışanların ve emeklilerin alım gücünün korunması açısından büyük önem taşıyan hayat pahalılığı ödeneğinin anlamını yitirmesine neden olan bu durumun sorumlusu İstatistik Kurumu çalışanları değil sepetin güncellenmesi ile ilgili irade göstermeyen İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Hükümettir.

Sepetin acilen güncellenmesini, ayrıca hayat pahalılığını artıran keyfi fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için, Başbakanın söz verdiği gibi etkin denetim yapılmasını talep ederiz.