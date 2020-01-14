KTAMS: ‘Asgari ücrete artış yapılmazken süt ve tüp gaza yapılan zamları protesto ediyoruz’

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), hükümeti, süt ve tüp gaza yapılan zamlardan dolayı eleştirerek, halkın yaşam standardını yükseltecek, hayat pahalılığı karşısında alım gücünü koruyacak tedbirler almak yerine sabit gelirlilerin mağduriyetlerini artıracak icraatlar yapmakla suçladı.

Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde kamu ve özel sektör çalışanlarının, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin ekonomik durumu her geçen gün geriye gitmekte, yaşam şartları ağırlaşmaktadır.

Hükümet edenler halkın yaşam standardını yükseltecek, hayat pahalılığı karşısında alım gücünü koruyacak tedbirler almak yerine sabit gelirlilerin mağduriyetlerini artıracak icraatlar yapmaktadırlar.

Asgari ücrete henüz artış yapılmazken özellikle çocukların temel tüketim maddesi süte ve dolaylı olarak süt ürünlerine yansıyacak olan, diğer yandan soğuk kış günlerinde tüketimi had safhaya ulaşan tüp gaza yapılan zamları şiddetle protesto ederiz.

Ocak ayı maaşlarına yansıyacak olan hayat pahalılığı oranı, gerçekte yaşanan hayat pahalılığını yansıtmaktan çok uzaktır. Diğer yandan Kamu ve özel sektör çalışanların eline geçecek net maaşın belirlenmesinde önemli olan kişisel ve özel muafiyetler hesaplanırken asgari ücretin geç belirlenmesinden dolayı çalışanlar çifte mağduriyet yaşamaktadırlar. Bunun önlenmesi için belirlenecek olan asgari ücret 1 Ocak tarihi itibarı ile geçerli olacak şekilde düzenleme yapılmalı, ayrıca 47/2010 yasası kapsamındaki üniversite mezunlarının dahi en üst vergi dilimine girdiği göz önünde tutularak vergi dilimleri genişletilmelidir.”

(TAK)

14/01/2020 16:56