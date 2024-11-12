KTAMS Başkanı Bengihan’dan BRTK’da grev uyarısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yaşanan sorunlara bir an önce çözüm bulunmazsa grev dahil her türlü hukuki ve eylemsel mücadeleyi vereceği uyarısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yasada tanımı olmamasına rağmen kurumda 5 ayrı statüde çalışanın bulunduğunu belirterek, kadroların netleştirilmesinin elzem olduğunu belirtti.

Kadrosuz çalışan personelin özlük haklarını koruyan toplu iş sözleşmesinin bir yıldır imzalanmadığını belirten Bengihan, çalışanların geçmiş yıllara dair İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerinin eksik yatırıldığını kaydetti.

Bengihan, emekli olan personelin yerine alınan çalışanların, boşalan mevki yerine “rahat olarak” tanımlanabilecek bölümlere aktarılmasının çalışanlar arasında huzursuzluk yarattığını söyledi.

KTAMS Başkanı Bengihan, şu ifadeleri kullandı:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’na göre yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olmasına rağmen, görev süreleri tamamlanan üyelerin yerine Bakanlar Kurulu tarafından yeni üyeler atanmamaktadır. Böyle bir durumda eski temsilcilerin görevlerine devam edebileceği yönünde herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır ancak yönetim kurulu üyeleri görevlerine devam ederek gayrı yasal kararlar almaktadır”

Bengihan, BRT’de yaşanan sorunlara bir an önce çözüm bulunmazsa sendikanın grev dahil her türlü hukuki ve eylemsel mücadeleyi vereceğini belirtti.