KTAMS bugün , Şehir Planlama Dairesi’nde bir saatlik grev yapacak

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25/10/2021

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KTAMS bugün , Şehir Planlama Dairesi’nde bir saatlik grev yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’ndan (KTAMS), Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın onaylanmasına tepki geldi. Sendika, bugün Şehir Planlama Dairesi’nde 1 saatlik grev yapacak…

Grev 11:00-12:00 saatleri arasında uygulanacak. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Raporu’nun Birleşik Kurul tarafından “yasa dışı” bir şekilde onaylandığını savunuyor. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkan Güven Bengihan, grev haberini açıklayarak, saat 11.00’de daire önünde basın açıklaması yapacaklarını da duyurdu. 

25/10/2021 08:47
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TAGS: KTAMS, grev, haber, Şehir Planlama Dairesi’
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