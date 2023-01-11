KTAMS, Din İşleri Başkanı’nın sözlerini kınadı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlara yönelik “seminer” adı altında düzenlenen ve aslında yobazlığı yayma amacı taşıdığını savunduğu etkinlikte sarf ettiği sözleri şiddetle kınadığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının çağdaş düşünce yapısına tamamen zıt, kadınların eşitlikçi, özgürlükçü, modern yaşam tarzını hedef alan, kadını aşağılayan erkeğin malı gibi gören bu çağ dışı anlayışı sistematik bir şekilde topluma yayma çabaları karşısında yetkililerin sessiz kalmasının düşündürücü olduğunu" kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin karanlığa sürüklenmesi çabaları karşısında sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Bengihan, yetkilileri göreve davet etti.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2023 11:08