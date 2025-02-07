Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 dönemini kapsayan ve çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesini sağlayan Toplu İş Sözleşmesi’ne KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. Genel Müdürü Ahmet Özorun ve Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. Yönetim Kurulu Başkanı Ecem Topaloğlu’nun imza koydu.