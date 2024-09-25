KTAMS ile KOOP-SEN ortak federasyon için kayıt başvurusunda bulundu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) bugün kurucu üyesi olacakları Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nun (KİEF) kayıt başvurusunu yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz, başvuru öncesinde Çalışma Bakanlığı’na bağlı Sendikalar Mukayyitliği önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika başkanları, çalışanların, işçilerin, emeklilerin haklarını savunma mücadelesinde federasyon çatısı altında güçlerini birleştireceklerini dile getirerek, diğer sendikalara da federasyona katılmaları çağrısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, son yıllarda sendikalar, halk, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin bölünmeye çalışıldığını söyleyerek, KOOP-SEN ile birlikte federasyon çatısı altında güçlerini birleştirmeye karar verdiklerini belirtti.

“Emekçi, çalışan, emekli ve dar gelirliler için emniyet supabı olma noktasında görev üstlendik” diyen Bengihan, maaş ve ücretler ile diğer hakların daha iyi noktaya gelmesi için mücadele edeceklerini kaydetti.

KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz, KTAMS ile çeşitli platformlarda yürüttükleri ortak mücadeleyi kurumsal bir yapı altında sürdürmeye karar verdiklerini söyledi.

Güröz, diğer sendikalara da daha iyi hizmet hedefiyle güçlerini birleştirme çağrısında bulundu.