KTAMS, Kalkınma Bankası’nda 13 Kasım Pazartesi tam gün grev yapacak

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10/11/2023

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KTAMS, Kalkınma Bankası’nda 13 Kasım Pazartesi tam gün grev yapacak


Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),  Kalkınma Bankası’nda 13 Kasım Pazartesi tam gün grev yapacağını açıkladı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, grev Kalkınma Bankası’nda 14 Kasım Salı günü yapılmak istenen terfi sınavını protesto etmek amacıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Bengihan, konuyla ilgili basın açıklamasının, 13 Kasım Pazartesi saat 10.00’da banka önünde yapılacağını duyurdu.

10/11/2023 18:14
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TAGS: (KTAMS,   Kalkınma Bankası
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