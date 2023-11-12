KTAMS, Kalkınma Bankası’ndaki grevi askıya aldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kalkınma Bankası’nda yarın yapılması planlanan grevin, Başbakan Ünal Üstel’in sınavın ertelenmesi ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılması için talimat vermesi üzerine askıya alındığını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada “14 Kasım Salı günü Kalkınma Bankası’nda yapılması planlanan göstermelik sınavın iptali için sendikamızın başlatmış olduğu mücadele sonuç vermiş, ve Başbakan konuyla ilgili hassasiyetimizi dikkate alarak sınavın ertelenmesi ve sınavın Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılması için gerekli talimatı vermiştir. Bu bağlamda 13 Kasım Pazartesi günü bankada başlatılacak grev askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı