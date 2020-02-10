KTAMS: Kamu çalışanlarının itibarsızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “kamu çalışanlarının haksız bir şekilde itibarsızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğini” belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “bakanlık koltuğuna oturduğu günden beri sürekli olarak kamu çalışanlarını halkın gözünde itibarsızlaştırma maksatlı söylemlerde bulunduğunu” iddia etti.

Bengihan, “kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarından yüzde 2’lik hayat pahalılığı ödeneği kesintisi yapma girişimi mahkemeden döndükten sonra şimdi de gözünü çalışanların ek mesai ödemelerine, tahsisatlarına ve 13. maaşlarına diktiğini” savunarak, şunları kaydetti:

“Anlaşılan odur ki Sayın Bakan ‘Yılda 28 maaş alan kamu görevlileri var’ söylemini diline dolayarak kamu çalışanlarını itibarsızlaştırarak haklarına saldırı için zemin hazırlamaktarır. Ek mesai, tahsisat ve 13. Maaş gibi yasal hakları haksız kazanç gibi göstermeye çalışan Sayın Bakan herkesten daha iyi biliyor ki çalışanlar kendi keyfi ile ek mesai çalışmıyor. Ek mesai çalışılan işyerleri, kamu sağlık kurumları, Merkezi Cezaevi, Sivil Havacılık, Gümrük gibi süreklilik arzeden, ertelemeyen elzem hizmetlerin yürütüldüğü işyerleridir. Bu işyerlerinde çalışan kamu görevlileri kendi sosyal yaşantılarından ve ailelerinden fedakarlık ederek, bu gibi hizmetleri yürütmektedirler. Tahsisatlar ise çalışanların yürüttüğü hizmetlerin taşıdığı risk ve yaptığı işin güçlüğüne göre yasalarla belirlenmiş özlük haklarıdır.

Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu hükümetin bir mensubudur. Süreklilik arzeden elzem hizmetlerin yürütülmesi için ek mesai ödemek istemiyorsa bu gibi hizmetlerin yürütüldüğü dairelere personel istihdam etmek de kendisinin ve hükümetin sorumluluğundadır.”

10/02/2020 16:47