KTAMS, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Sınavları Ertelemesini Kınadı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek dün aldığı kararla tüm sınavları ertelemesini “antidemokratik” ve “dayatmacı” bir anlayış olarak niteledi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun işbirliği ve katılımcılıktan uzak bu tutumunu şiddetle kınayarak, kararı gözden geçirmesini talep etti.

Güven Bengihan, kamu görevlileri atamaları, terfi, nakil, istifaları ve tüm disiplin işlemlerinin tarafsız ve bağımsız bir organ olarak objektif kıstaslar çerçevesinde yerine getirmek üzere yasayla kurulan Kamu Hizmeti Komisyonu ile kamuda örgütlü ve yetkili sendika olarak bugüne kadar sağlıklı bir işbirliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Bengihan, Kamu Görevlileri Yasası’na göre kamuda en çok üyeye sahip iki sendikanın temsilcilerinin, sınav kurulunda yer alarak sınav tüzüğünün hazırlanmasına ve değiştirilmesine katkı koyduğunu, yapılan sınavlarda gözlemci bulundurduğuna işaret etti. Bengihan, “Sendikaların görüşü alınmadan tüm sınavların ertelenmesi kararı uzun bir süreden beri sınava hazırlanan kamu görevlilerinin motivasyonunun düşmesine neden olurken, yaş haddinden emekli olacak olan çalışanlar telafisi mümkün olmayan mağduriyet yaşayacaklardır” dedi.

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12/10/2021 14:36