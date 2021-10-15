KTAMS, kaza mahkemelerinde grev başlatacak

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15/10/2021

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KTAMS, kaza mahkemelerinde grev başlatacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 20 Ekim Çarşamba günü tüm Kaza Mahkemelerindeki tebliğ ve icra memurluklarında grev başlatacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, mahkemelerde yaşanan tebliğ ve icra memuru sıkıntısının aşılması için sendikanın yaptığı girişimlerden olumlu sonuç alınamadığı belirtildi.

Bengihan, “8 Ekim tarihinde mahkemeler önünde yapmış olduğumuz basın açıklamamızda da 15 Ekim tarihine kadar tebliğ ve icra memurluğu için sınav tarihi belirlenmediği takdirde grev yapacağımızı duyurmuştuk. Geçen süre içinde sınavın yapılmama nedeni olarak gösterilen sorunlu kişi ile ilgili hiçbir çözüm üretilmemiştir.” ifadelerini kullandı.

KTAMS Başkanı Bengihan, sınav tarihinin belirlenmesi için verdikleri sürenin dolması üzerine 20 Ekim Çarşamba günü tüm Kaza Mahkemelerindeki tebliğ ve icra memurluklarında grev başlatacaklarını kaydetti.

 

15/10/2021 19:07
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TAGS: KTAMS, kaza mahkemelerinde grev başlatacak, haberkibris,
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