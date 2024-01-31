KTAMS KDV iadelerinin zamanında yapılması için konunun takipcisi olacağını kaydetti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Maliye Bakanlığı’nın “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasası” uyarınca yapılması gereken iadeleri zamanında yani üç aylık periyotlarda yapması için konunun takipçisi olacağını, aksi durumda her türlü eylem hakkını kullanacağını ve hukuki süreci çalıştıracağını kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, sendikanın mücadelesi sonucunda üç aylık periyodlarla yapılması gereken iadelerin üç yıl gecikmeli olarak yapılmaya başlandığını kaydetti ve hak sahiplerinin daha çok mağdur edilmemesi için Maliye Bakanlığının yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesini istedi.

“Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasası”, kredi kartları veya banka kartları ile yapılan ve katma Değer Vergisi Yasası konusuna giren perakende mal ve hizmet alımları için üç aylık dönemler itibarıyla yüzde 1 iade yapılmasını emreder” ifadelerini kullanan Bengihan, yasa yürürlüğe girdikten sonra Maliye Bakanlığı’nın uzun bir süre yasayı uygulamamakta direnmesi üzerine sendikanın Maliye Bakanlığına dilekçe verdiğini, bakanlık önünde eylem yaptığını ve son olarak da 10 Mayıs 2023 tarihinde konuyu Mahkemeye taşıdığını kaydetti.

Bengihan,”Sendikamızın ısrarlı mücadelesi neticesinde yasa gereği üç aylık periyotlarda yapılması gereken iadeler üç yıl gecikmeli olarak yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde 2022 yılında yüzde 94.51, 2023 yılında ise yüzde 83.63 enflasyon yaşanması ile hak sahiplerine yapılan iadelerde çok ciddi anlamda değer kaybı yaşanmıştır” dedi.