KTAMS, KOOP-SEN’in Grevine Destek Belirtti

 KTAMS, Koop-Sen’in “siyasi istihdamlara karşı”, Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de başlattığı greve destek belirtti.

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10/09/2021

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KTAMS, KOOP-SEN’in Grevine Destek Belirtti

 KTAMS, Koop-Sen’in “siyasi istihdamlara karşı”, Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de başlattığı greve destek belirtti.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, kooperatiflerin yaşatılmasının üretmek ve varolmak açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.
Kooperatiflerin varlıklarını sürdürebilmeleri için  siyasi kaygılardan uzak ve tamamen toplum menfaati gözetilerek yönetilmeleri gerektiğini belirten Bengihan, şunları kaydetti:
“Ne yazık ki seçim gailesi ile harteket eden UBP-DP-YDP hükümeti kooperatiflerin geleceğini tehlikeye atma pahasına partizanca istihdamlara devam etmektedir.
Koop-Sen’in  siyasi istihdamlara karşı Binboğa Yem fabrikası, Harup Fabrikası ve Gaz tesislerinde başlatmış olduğu grevi desteklediğimizi ve kooperatiflerimizin yaşatılması adına  sürdürdüğü mücadelede her zaman  yanlarında olacağımızı vurgularız.”

10/09/2021 14:17
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TAGS: KTAMS, KOOP-SEN, grev
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