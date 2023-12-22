KTAMS, Meclis önünde eylem yaptı, Töre'yi eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Cumhuriyet Meclis’i Başkanı Zorlu Töre’nin Meclis çalışanı KTAMS üyelerine sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı uyguladığını” öne sürdü, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Meclis önünde toplanan KTAMS Yönetim Kurulu üyeleri, Töre’nin Meclis çalışanlarına ve Sendika’ya karşı tutumunu protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı açıklamada, KTAMS çalışanlarına uygulanan baskının “kabul edilebilir” olmadığını kaydetti.

Bengihan, Meclis Başkanı Töre’nin özellikle işe yeni başlayanlara “Sendika’dan istifa etmedikleri takdirde performans dosyalarını onaylamayacağı” yönünde ifadeleri olduğunu ileri sürerek, performanslara ilişkin tüzüğe dikkat çekti, yasa ve tüzüklerin keyfi uygulamaların önüne geçilmesi için yapıldığını hatırlattı.

“Kendilerini yasaların üzerinde görenler günü geldiğinde cevabını alır” diyen Bengihan, bugünün cevap verme günü olduğunu söyledi.

- “Baskılar devam ederse, Meclis önüne gelmeye devam edeceğiz”

Bengihan, Töre’nin çalışanların sendikadan istifa etmesi için “KTAMS’ın Rumcu ve vatan haini” olduğunu söylediğini de iddia ederek, bugüne kadar KTAMS’la ve mücadelesiyle ilgili birçok makamın eleştiride bulunduğunu, kendilerinin de bu eleştirilere açık olduğunu ancak bugüne kadar hiçbirinin KTAMS hakkında böyle bir ifade kullanmadığını vurguladı, “Yazıklar olsun” dedi.

KTAMS’ın 1956 yılında Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluş mücadelesinde en önde yer aldığını, İngiliz Sömürge Valisi’ne karşı mücadele ettiğini, Sendika’nın ilk başkanın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar olduğunu, diğer başkanları arasında ülkenin bağımsızlığı için şehit olan İbrahim Ramadan olduğunu hatırlattı. Töre’nin kendisi için de “Rumcu” ifadeleri kullandığını iddia eden Bengihan, kendisine 1974 yılında şehit düşen İhsan Güven’in adının verildiğine de işaret etti.

-"Emek mücadelesi veren bir sendikayız"

“KTAMS her zaman emek mücadelesi veren bir sendikadır. Ne Rumcu, Ne de Rusçuyuz. Emekten yana, ezilenlerin yanında duran bir örgütüz; Kıbrıslı Türklerin kimliği, kültürü ve geleceği için gaye çeken bir örgütüz” diyen Bengihan, baskıların devam ettiği sürece Meclis önüne gelmeye devam edeceklerini belirtti.

- KTAMS’tan Töre’ye "hediye"

"Yılbaşı öncesi yaptıkları ziyaretlerde hediyeler de bıraktıklarını, Meclis Başkanı Töre’ye de hediye olarak bir galon benzin getirdiklerini" söyleyen Bengihan, Töre’yi “düğün, dernek, cenaze gezmekle” eleştirdi. “Bu dolaşmaya ne benzin ne de mazot dayanır” diyen Bengihan, “gezmelerinden eksik kalmaması ancak işine de bakabilmesi” için benzin getirdiklerini dile getirdi.

TAK Haber: Cemre Peral Yanıker – Fotoğraf: Süleyman Önal