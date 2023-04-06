KTAMS, Meclis’te ek mesaiye kalmama eyleminin bugün de devam edeceğini duyurdu

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06/04/2023

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KTAMS, Meclis’te ek mesaiye kalmama eyleminin bugün de devam edeceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) eylemine destek vermek amacıyla Kamu İhale Yasası’nın görüşüleceği Meclis’te ek mesaiye kalmama eyleminin devam edeceğini duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na sahip çıkma adına, ek mesai eyleminin bugün 17.30’dan itibaren devam edeceğini kaydetti.

06/04/2023 10:55
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TAGS: KTAMS, Meclis
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