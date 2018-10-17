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KTAMS Meme Kanserinde Farkındalık Semineri Düzenliyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yarın “Meme Kanserinde Farındalık” konulu seminer düzenliyor.

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17/10/2018

KTAMS Meme Kanserinde Farkındalık Semineri Düzenliyor

Kadın üyelere yönelik seminer saat 14.00’te sendikanın 50. Yıl Konferans Salonu’nda yer alacak.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın açıklamasına göre, İç Hastalıkları ve Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Ömer Diker’in konuşmacı olarak katılacağı semineri izleyecek kadın üyeler, imza atarak saat 13.00’ten itibaren idari izinli sayılacak.

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