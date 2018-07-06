KTAMS Özel Sektör İçin Yasal Düzenleme İstedi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, özel sektör çalışanlarının Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda temsil edilmesi ve eşel mobil uygulanmasından yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını talep etti.

Bengihan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda özel sektörlünün temsil edilmemesi doğru bir uygulama değil. Yılda bir veya iki kez yapılan artışlar da özelde çalışanların alım gücünü korumakta yetersiz” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon oranındaki artışın eşel-mobil uygulamasıyla kamuda çalışanların maaşlarına yansıtılmasının kamudakilerin alım gücünü bir nebze olsun koruduğunu ifade eden Bengihan, “Özel sektör çalışanlarının bu uygulama dışında olması zaten dar gelirli olan kesimin yüksek enflasyon altında adeta ezilmesine neden oluyor” dedi.

Ülkede son aylarda TL’nin döviz karşısında değer kaybettiğin, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların alım gücünün büyük oranda gerilediğini söyleyen Bengihan şöyle devam etti:

“Döviz üzerinden fiyatlandırılan birçok mal ve hizmet özellikle de konut, araç, ev kirası, eğitim ve ithalata dayalı olduğu için market fiyatlarındaki artışlar geliri Türk Lirası olan çalışanları sefalete doğru sürüklüyor. Sendikamız, özel sektör çalışanlarının maaşlarına da eşel -mobil uygulanması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda özel sektör çalışanlarının da temsil edilmesi için gerekli yasal düzenlemenin derhal yapılmasını talep ediyor.