KTAMS pazartesi günü başbakanlık önünde olacak!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 24 Ekim Pazartesi günü saat 09:30’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak

KTAMS'tan yapılan açıklama şu şekilde;

" UBP-DP- YDP Hükümetinin yapmış olduğu , fırsat eşitliğine aykırı, liyakata dayanmayan partizanca istihdamlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve Hükümeti protesto etmek amacıyla sendikamız 24 Ekim Pazartesi günü saat 09:30’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak."

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21/10/2022 12:12