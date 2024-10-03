KTAMS Sayıştay’daki personel ve altyapı eksikliklerine karşı eylem uyarısı yaptı

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03/10/2024

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KTAMS Sayıştay’daki personel ve altyapı eksikliklerine karşı eylem uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sayıştay’daki personel, ulaşım aracı ve teknik altyapının sağlanması konusunda gerekli adımların atılmaması halinde her türlü yasal eylem hakkını kullanacağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, Sayıştay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm hesaplarını denetleyen mali denetim organı olduğuna işaret etti.

Bengihan, şöyle devam etti:

“Böylesine önemli bir işlevi olan Sayıştayın Anayasada ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasında  belirlenen diğer görev ve işlevlerini  yerine getirebilmesi için yeterli personel, araç ve teknik altyapıya sahip olması gerektiği tartışılmaz bir gerçekliktir.  Öncelikle denetim görevini yerine getirecek olan denetçi kadrolarına istihdam yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede 29 adet  III. Derece Denetçi  münhalinin açılması için 10 ay önce talepte bulunulmuş olmasına rağmen hala bu yönde olumlu  bir adım atılmamıştır. Partizanca geçici işçi istihdamları yapmaya devam eden hükümetin   denetçi istihdamını gereksiz bulması, denetim istemediğini göstermektedir.

Çok geniş olan çalışma alanına  personelin hizmet verebilmesi  için gerekli  olan ulaşım araçlarının temin edilmesi,   ayrıca Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Yasası kapsamındaki kurumlara online bağlantı sağlanması için gerekli teknik altyapının  acilen oluşturulması   gerekmektedir.

Sayıştayın denetim  görevini layıkı ile yerine getirebilmesi için gerekli personel, ulaşım aracı ve teknik altyapının sağlanması konusunda gerekli adımların  atılmaması halinde sendikamız her türlü yasal eylem hakkını kullanmakta tereddüt etmeyecektir.”

03/10/2024 09:54
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TAGS: KTAMS, Sayıştay, kktc
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